İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 17 TEMMUZ

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalle: ATAKÖY 1.KISIM MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.07.2025 11:12:20

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.07.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalle: ARAPCAMİ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.07.2025 15:14:36

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.07.2025 19:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

GAZİOSMANPAŞA

Etkilenen Mahalle: YENİ MAH

Arıza Açıklaması: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.07.2025 15:47:37

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız

İsrail'in Suriye'ye saldırısı sonrası MSB'den çok konuşulacak çıkış
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısından ilk ifade: Evimin merdivenlerinden düştü, valize kendim koydum

Ayşe Tokyaz'ın katilinin ifadesi çıldırttı
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı

'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.