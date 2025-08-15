İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 15 AĞUSTOS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalle: HADIMKÖY MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.08.2025 14:04:44

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.08.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ATAŞEHİR

Etkilenen Mahalle: AŞIK VEYSEL MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.08.2025 12:42:15

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.08.2025 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAYRAMPAŞA

Etkilenen Mahalle: CEVATPASA MAH.

Arıza Açıklaması: TEİAŞ ENERJİ KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 15.08.2025 15:58:07

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.08.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalle: KALYONCU KULLUĞU MAH.

Arıza Açıklaması: TEİAŞ ENERJİ KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 15.08.2025 15:58:07

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.08.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

