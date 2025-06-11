İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 11 HAZİRAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAHÇELİEVLER

Etkilenen Mahalle: BAHÇELİEVLER MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA VANA/DEBIMETRE DEGISIMI

Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalle: SANCAKTEPE MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA VANA/DEBIMETRE DEGISIMI

Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYKOZ

Etkilenen Mahalle: ALİ BAHADIR MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.06.2025 13:23:01

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.06.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185