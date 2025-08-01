İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 1 AĞUSTOS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AVCILAR

Etkilenen Mahalle: AMBARLI MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 31.07.2025 19:11:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.08.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYKOZ

Etkilenen Mahalle: ÇUBUKLU MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.08.2025 16:02:04

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.08.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

FATİH

Etkilenen Mahalle: ŞEHREMİNİ MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.08.2025 16:02:12

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.08.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185