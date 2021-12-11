İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ'IN ANNESİ İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ'IN ANNESİ İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitiren annesi Sebahat Aktaş, İzmir'de toprağa verildi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitiren annesi Sebahat Aktaş, İzmir'de toprağa verildi. Aktaş'ın cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Karşıyaka ilçesindeki Beşikcioğlu Camisi'nde bugün öğlen, Aktaş için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sebahat Aktaş'ın oğlu İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve akrabalarının ve yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı. Sebahat Aktaş'ın eşi Mustafa Aktaş ise, rahatsızlığı nedeniyle cenaze törenine katılmadı. Kılınan namazın ardından Aktaş'ın aralarında Bakan Soylu'nun da katılımıyla bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Bakan Soylu, cenaze töreninin ardından beraberindeki heyetle havayoluyla kentten ayrıldı.

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ'IN ANNESİ İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ'IN ANNESİ İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ'IN ANNESİ İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

İBB'nin minibüsleri taksiye dönüştürme projesine mahkemeden durdurma

İBB'nin minibüsleri taksiye dönüştürme projesine mahkemeden durdurma

 Son dakika haberi... İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE KUYUMCUNUN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi... İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE KUYUMCUNUN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

 FIRTINADA SALLANAN DENİZ OTOBÜSÜNDEKİ PANİK ANLARI KAMERADA

FIRTINADA SALLANAN DENİZ OTOBÜSÜNDEKİ PANİK ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title