İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı: Saatte 80 kilometre hıza ulaşacak
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İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı: Saatte 80 kilometre hıza ulaşacak

15.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:16
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı: Saatte 80 kilometre hıza ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da gece saatlerinde başlaması beklenen ve hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı düşünülen şiddetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da gece saatlerinde başlaması beklenen ve hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı düşünülen şiddetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı uyarı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Gece saatlerinde başlayacak olan fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Öte yandan Marmara Denizi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısı ile birçok deniz seferi iptal edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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