İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan! 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı geliyor

Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasına hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan verilere ve AKOM'un uyarılarına göre çarşamba gününden itibaren kar yağışı İstanbul'u ve yurdun büyük kısmını saracak.

UZUN SÜRE TÜM TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 10 Mart Perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, 14 Mart Pazartesi'ye kadar yurtta kalacak. Soğuk hava dalgası uzun süre tüm Türkiye'yi etkileyecek.

PERŞEMBE GÜNÜ METREKAREYE 10 KG KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

AKOM tarafından yayımlanan uyarıya göre İstanbul'da perşembe günü metrekareye 3 ila 10 kilogram kar yağışı beklenirken pazar gününe kadar yağış kuvvetini artırarak devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar bekleniyor.

1987'DEN SONRA EN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI OLACAK

Uzman yorumlarına göre yurda yaklaşmakta olan soğuk hava ve kar yağışının İstanbul'daki etkisi yüksek olacak. 1987'de yaşanan ve "efsane kış" olarak nitelendirilen yoğun kar yağışlı mart ayından sonra en yoğun kar yağışının 10-14 Mart tarihleri arasında görülebileceği tahmin ediliyor.

BİR UYARI DA İBB'DEN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, AKOM'un verilerine ilişkin yeni bir uyarıda bulundu. İBB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "AKOM verisine göre Çarşamba akşamdan itibaren İstanbul, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hafta başına kadar etkili olması beklenen dondurucu soğuklar ve kar yağışına karşı ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız" ifadeleri kullanıldı.