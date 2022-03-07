İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan! 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı geliyor
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Türkiye yeniden yoğun kar yağışının etkisi altına giriyor. Meteoroloji uzmanlarının günlerdir devam eden uyarılarının ardından AKOM'dan da İstanbul için kritik bir kar uyarısı geldi. 1987 yılından sonra en kuvvetli kar yağışının yavaş yavaş ülkemize yaklaştığının vurgulandığı açıklamada, AKOM tarafından yayımlanan tahminlere göre İstanbul çarşamba akşamından itibaren Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek, pazar günü ise metrekareye 12 kilograma kadar kar düşecek.
Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasına hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan verilere ve AKOM'un uyarılarına göre çarşamba gününden itibaren kar yağışı İstanbul'u ve yurdun büyük kısmını saracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 10 Mart Perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, 14 Mart Pazartesi'ye kadar yurtta kalacak. Soğuk hava dalgası uzun süre tüm Türkiye'yi etkileyecek.
AKOM tarafından yayımlanan uyarıya göre İstanbul'da perşembe günü metrekareye 3 ila 10 kilogram kar yağışı beklenirken pazar gününe kadar yağış kuvvetini artırarak devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar bekleniyor.
Uzman yorumlarına göre yurda yaklaşmakta olan soğuk hava ve kar yağışının İstanbul'daki etkisi yüksek olacak. 1987'de yaşanan ve "efsane kış" olarak nitelendirilen yoğun kar yağışlı mart ayından sonra en yoğun kar yağışının 10-14 Mart tarihleri arasında görülebileceği tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, AKOM'un verilerine ilişkin yeni bir uyarıda bulundu. İBB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "AKOM verisine göre Çarşamba akşamdan itibaren İstanbul, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hafta başına kadar etkili olması beklenen dondurucu soğuklar ve kar yağışına karşı ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız" ifadeleri kullanıldı.