İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesinde

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Havalimanı, 2021 yılında ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci sıradaki yerini korudu. 2020'de de 23,4 milyon yolcu ağırlayarak birinci olan İstanbul Havalimanı, böylelikle üst üste iki yıl Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Listede İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 24,9 milyon yolcu ile 6'ncı sırada,

Antalya Havalimanı ise 21,3 milyon yolcu ile dokuzuncu sırada yer aldı.

YAKLAŞIK 37 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 6'NCI, ANTALYA HAVALİMANI 9'UNCU

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ağırladığı 24.9 milyon yolcu ile 6'ncı sırada yer alırken, Frankfurt Havalimanı ise 24.8 milyon yolcu ile yedinci sırada yer aldı. Antalya Havalimanı 21.3 milyon yolcu ile listenin dokuzuncu sırasında yer alırken, salgın öncesinde Avrupa'daki en yoğun havalimanı olan Londra Heathrow Havalimanı 19 milyon yolcu ile listenin 10'ncu sırasında yer aldı.