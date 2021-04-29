İstanbul Havalimanı yılın ilk 4 ayında 63 bin uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı
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İstanbul Havalimanı yılın ilk 4 ayında 63 bin uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

İstanbul Havalimanı yılın ilk 4 ayında 63 bin uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı, 2021 yılının ilk 4 ayında toplam 63 bin 64 uçuşa ev sahipliği yaparak Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

İstanbul Havalimanı, 2021 yılının ilk 4 ayında toplam 63 bin 64 uçuşa ev sahipliği yaparak Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı, Avrupa Havalimanlarına kıyasla konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkikatı (Eurocontrol) verilerine göre İstanbul Havalimanı, 1 Ocak-28 Nisan tarihleri arasındaki 4 aylık dönemde ev sahipliği yaptığı 63 bin 64 uçuşla Avrupa Havalimanlarını geride bırakarak zirvede yer aldı.

"Avrupa'nın en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk bu gurur hepimizin"

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dünyanın havacılık merkezi olarak çıktığımız bu yolda, 2021 yılının ilk 4 ayında Avrupa'da lideriz! Ocak-Nisan aralığında Euroconttrol verilerine göre diğer havalimanlarını geride bırakarak Avrupa'nın en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Bu gurur hepimizin" denildi.

İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla 53 bin 921 uçuşla Paris-Charles de Gaulle Havalimanı ve 52 bin 532 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı takip etti. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı yılın ilk 4 ayında 63 bin uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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