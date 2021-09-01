İstanbul Havalimanı'nda başlayan şiddetli fırtına bagajları, konteynerleri sürükledi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına İstanbul Havalimanı'nı da vurdu. Fırtınanın etkisiyle bagajlar, konteynerlar sürüklenirken o anlar kameralara yansıdı.