İstanbul Havalimanı'nda başlayan şiddetli fırtına bagajları, konteynerleri sürükledi
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İstanbul Havalimanı'nda başlayan şiddetli fırtına bagajları, konteynerleri sürükledi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına İstanbul Havalimanı'nı da vurdu. Fırtınanın etkisiyle bagajlar, konteynerlar sürüklenirken o anlar kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul dahil 41 kent için şiddetli yağış uyarısından sonra İstanbul Havalimanı'nda yağmur etkisi göstermeye başladı.

UÇAKLAR HAVADA TUR ATTI

Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur, İstanbul Havalimanı'nın apronunu adeta karıştırdı. Fırtına ve yoğun yağış sebebiyle İstanbul Havalimanı apronunda konteynerler ve bagajlar etrafa saçıldı. Uçaklar ise havada tur atmaya başladı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Etkili olan yoğun yağış ve fırtına apronda zor anlar yaşatırken o anlar amatör kameralara yansıdı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul Havalimanı'nda başlayan şiddetli fırtına bagajları, konteynerleri sürükledi
Servet Uzun
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İstanbul Havalimanı'nda başlayan şiddetli fırtına bagajları, konteynerleri sürükledi - Haberler
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