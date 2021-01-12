İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Ganalı yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı
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İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Ganalı yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı

12.01.2021 21:56 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:09
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Ganalı yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı

İSTANBUL Havalimanı'nda, Afrika ülkesi Benin'den aktarmalı olarak Madrid'e uçuşu olan Ganalı bir yolcunun midesinden 93 kapsül metamfetamin çıktı.

İSTANBUL Havalimanı'nda, Afrika ülkesi Benin'den aktarmalı olarak Madrid'e uçuşu olan Ganalı bir yolcunun midesinden 93 kapsül metamfetamin çıktı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Ganalı yolcu tutuklanırken, polisin operasyonu güvenlik kameralarına yansıdı. 

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 29 Aralık'ta dış hatlar transit alanda Benin'den gelen Gana uyruklu bir yolcuyu 'risk analizi' çalışması kapsamında takibe aldı. Madrid'e transit uçuşu olan Ganalı yolcu terminalde şüpheli hareketleriyle dikkat çekti. Yolcunun fenalaşması üzerine polis, yutma yoluyla uyuşturucu kuryeliği yaptığı şüphesiyle Ganalı yolcuyu gözaltına aldı. Hastanede yapılan kontrollerde şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde midesinde kapsüllerin içine gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahalenin ardından Ganalı yolcunun yuttuğu içinde metamfetamin olan 93 adet kapsül midesinden çıkartıldı. Ele geçirilen metamfetaminin piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenilirken, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Ganalı yolcunun  tutuklandığı belirtildi.  

 


- İstanbul
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Ganalı yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Ganalı yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Ganalı yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Ganalı yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Ganalı yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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