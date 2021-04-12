İSTANBUL HAVALİMANI'NDA RAMAZAN AYINA ÖZEL ETKİNLİKLER
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA RAMAZAN AYINA ÖZEL ETKİNLİKLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Havalimanı, yarın başlayacak Ramazan ayında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

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İSTANBUL Havalimanı, yarın başlayacak Ramazan ayında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Havalimanında müzik ziyafetlerinin yanı sıra Ramazan davulcusu ve Karagöz-Hacivat tiyatrosu oynatılacak.

Ramazan ayı için özel olarak süslenen İstanbul Havalimanı'nda "Uzağın yakın olduğu bir Ramazan, aslında en güzel Ramazan" konseptiyle düzenlenecek etkinliklerde Ramazan ayının ruhunu yansıtacak. Birçok kültür ve sanat etkinliği bir arada yapılacak. Havalimanının iç ve dış hat terminallerindeki çeşitli noktalarda ney, kanun, gitar dinletilerinin yanı sıra ahşap oymacılığı ile hat ve ebru sanatının incelikleri yolculara anlatılacak. Ayrıca Ramazan ayının olmazsa olmazları Karagöz- Hacivat tiyatrosu, Ramazan davulcusu, macun ve pamuk şekeri havalimanındaki yerini alacak. İstanbul'un hafızasının büyük bir kısmına ev sahipliği yapan kültür kurumu SALT'ın arşivlerinden derlediği kent manzaraları, Ramazan atmosferi ve insana odaklanan fotoğraflardan oluşan Şehr-i İstanbul isimli fotoğraf sergisi ise yolcuları zaman yolculuğuna çıkaracak.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA RAMAZAN AYINA ÖZEL ETKİNLİKLER
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA RAMAZAN AYINA ÖZEL ETKİNLİKLER
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA RAMAZAN AYINA ÖZEL ETKİNLİKLER
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA RAMAZAN AYINA ÖZEL ETKİNLİKLER
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA RAMAZAN AYINA ÖZEL ETKİNLİKLER
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA RAMAZAN AYINA ÖZEL ETKİNLİKLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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