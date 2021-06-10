İstanbul Havalimanı'nda gümrük müdürlükleri yöneticileriyle toplantı yapıldı

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, gümrük müdürlüklerinin üst yöneticileriyle bir araya geldi.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, gümrük müdürlüklerinin üst yöneticileriyle bir araya geldi.

İstanbul Havalimanı'nda Haktankaçmaz'ın başkanlığındaki toplantıda, daha önce gümrük müdürlükleri personelleriyle yapılan toplantıların değerlendirilmesi, personellerin talepleri ve gümrük müdürlüklerinin mevcut durumları ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ