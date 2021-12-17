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İstanbul Havalimanı'nda acil durum tatbikatı

İstanbul Havalimanı'nda acil durum tatbikatı
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı'ndaki acil durum tatbikatında, senaryo gereği meydana gelen kaza sonucu yangın çıkan uçağa ekipler müdahalede bulundu.

İstanbul Havalimanı'ndaki acil durum tatbikatında, senaryo gereği meydana gelen kaza sonucu yangın çıkan uçağa ekipler müdahalede bulundu.

Apronda yapılan tatbikatta, ön iniş takımlarının kırılması nedeniyle sağ motorunun yere çarpmasıyla alevler yükselen yolcu uçağındaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Uçak kazası senaryosuna uygun hareket edilen tatbikata, 65 Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ve 35 sağlık personeli ile 55 yaralı yolcunun yanı sıra Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı (AFAD), UMKE ve diğer destek ekipleriyle beraber yaklaşık 200 kişi katıldı.

Tatbikat kapsamında, yolcu uçağının inişi sırasında kaza yapmasının ardından harekete geçen hava trafik kontrol kulesindeki görevliler, hemen acil durum butonuna bastı. Kaza nedeniyle adeta seferber olan ARFF ekipleri, apronda bulunan uçaktaki yangını, kısa sürede kontrol altına aldı.

Senaryo gereği uçaktan kurtarılan yaralılar da sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Havalimanı ARFF ekipleri acil durum tatbikatında! İstanbul Havalimanı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerimiz ve kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 2022 yılı acil durum tatbikatında uçak kazası senaryosuna müdahale edildi." denildi.

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AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

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