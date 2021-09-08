İstanbul Havalimanı'nca düzenlenecek "ARTWIST" yarışmasına başvurular sürüyor

İstanbul Havalimanı tarafından sıfır atık hedefine ulaşmak için bu yıl ikincisi düzenlenecek "ARTWIST" yarışmasına başvurular sürüyor.

İstanbul Havalimanı tarafından sıfır atık hedefine ulaşmak için bu yıl ikincisi düzenlenecek "ARTWIST" yarışmasına başvurular sürüyor.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Artık malzemelerden en iyi heykeli ben yaparım' diyorsan ARTWIST yarışmamız tam sana göre. Sıfır atık hedefine ulaşma ve artık malzemeyi ileri dönüşümle değerlendirme amacıyla düzenlediğimiz yarışmamıza çevreye değer veren tüm gençlerimizi bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yarışmaya son katılım tarihinin 5 Kasım 2021 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ