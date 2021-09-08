İstanbul Havalimanı'nca düzenlenecek "ARTWIST" yarışmasına başvurular sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı'nca düzenlenecek "ARTWIST" yarışmasına başvurular sürüyor

İstanbul Havalimanı'nca düzenlenecek 'ARTWIST' yarışmasına başvurular sürüyor
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı tarafından sıfır atık hedefine ulaşmak için bu yıl ikincisi düzenlenecek "ARTWIST" yarışmasına başvurular sürüyor.

İstanbul Havalimanı tarafından sıfır atık hedefine ulaşmak için bu yıl ikincisi düzenlenecek "ARTWIST" yarışmasına başvurular sürüyor.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Artık malzemelerden en iyi heykeli ben yaparım' diyorsan ARTWIST yarışmamız tam sana göre. Sıfır atık hedefine ulaşma ve artık malzemeyi ileri dönüşümle değerlendirme amacıyla düzenlediğimiz yarışmamıza çevreye değer veren tüm gençlerimizi bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yarışmaya son katılım tarihinin 5 Kasım 2021 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

17 gün önce kaybolan genç kız sosyal medyada 'ikinci eş' olarak bahsedildiği videoda ortaya çıktı
17 gün önce kaybolan genç kız sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Düm Tek Tek Ferhan Şensoy Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Ozan Tufan Umut Meraş Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul Havalimanı'nca düzenlenecek "ARTWIST" yarışmasına başvurular sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 20:14:26. #1.14#

title