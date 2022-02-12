İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan ' Sevgililer Günü' paylaşımı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel havalimanı temalı video klip yayınladı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü münasebetiyle özel bir paylaşımda bulundu. İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan havalimanı temalı video paylaşımında, "Her kavuşmada, ilk günkü sihirle sevenlerin gününü kutluyoruz. Biz de sizi, sevdiklerinize kavuşturmayı çok seviyoruz" notuna yer verildi.