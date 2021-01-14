İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanlarına aday oldu

TÜRKİYE'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, Travel and Leisure dergisinin düzenlediği The Top 10 International Airports (Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı) anketinde uluslararası havalimanları ile yarışıyor. ABD New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and Leisure dergisinin her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketinde bu yıl İstanbul Havalimanı da yer aldı. Okuyucu oylarıyla belirlenecek anket 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başladı ve 10 Mayıs 2021'e kadar devam edecek. Sonuçların Eylül 2021'de, derginin web sitesinde açıklanacak.

OYLAMA İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK

Travel and Leisure dergisinin "World's Best Awards 2021" kapsamında "The Top 10 International Airports" kategorisinde oy vermek için https://wba.m-rr.com/home sitesinin ziyaret edilerek ilgili adımların takip edilmesi gerekiyor. Online olarak düzenlenen ankette katılımcılar seyahat ettikleri şehirleri ve o şehirlerde bulunan havalimanlarını seçtikten sonra, değerlendirmelerini yapabiliyor. Dergi okurlarının görüşlerine göre belirlenen kategoride erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor.

5 YILDIZLI HAVALİMANI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜAvrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) yayınladığı "Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü" imzalayan İstanbul Havalimanı, salgın sürecinde aldığı önlemleri tesciller şekilde Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" sertifikasını tüm dünyada alan ilk havalimanı olmayı başardı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen 16. ACI Europe Ödülleri kapsamında, "Dijital Dönüşüm Ödülüne"de layık görülen İstanbul Havalimanı, dijital dönüşüm dalında Avrupa'nın En İyi Havalimanı unvanına almıştı. Havalimanı ayrıca Uluslararası alanda öncü havacılık kuruluşlarından Skytrax'in değerlendirmesine göre "5 Yıldızlı Havalimanı" ve "5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı" ödüllerinin de sahibi oldu ve her iki ödülü aynı anda alan dünyadaki iki havalimanından biri olmayı başarmıştı.

(Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ