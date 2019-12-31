İSTANBUL -(havadan görüntülerle) KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (2)
KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü.
31.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:41
İstanbul DHA - KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi.
Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki 10 katlı binanın otopark istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşançukura düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü: ----------Olay yerinden görüntü-Röportaj
-Havadan görüntüler
Kaynak: DHA