İSTANBUL -(havadan görüntülerle) KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (2)
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İSTANBUL -(havadan görüntülerle) KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (2)

KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü.

31.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:41
İSTANBUL -(havadan görüntülerle) KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (2)

- KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi. 

Uğur Mumcu Mahallesi Sokak'taki 10 katlı binanın otopark istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan

çukura düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü: ----------Olay yerinden görüntü-Röportaj

-Havadan görüntüler


Kaynak: DHA
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