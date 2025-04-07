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İSTANBUL HAVA DURUMU | İstanbul'da hava nasıl olacak? 8 Nisan Salı İstanbul'da kar yağacak mı?

İSTANBUL HAVA DURUMU | İstanbul'da hava nasıl olacak? 8 Nisan Salı İstanbul'da kar yağacak mı?
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Haberler
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İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için hava durumu büyük önem taşırken, "8 Nisan Salı İstanbul'da hava nasıl olacak?" ve "İstanbul'da kar yağacak mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. Bahar aylarına girilmesine rağmen soğuk hava dalgası İstanbul'u etkisi altına alırken, birçok kişi İstanbul'da kar yağışı beklenip beklenmediğini merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası " İstanbul'da hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı daha da önemli hale geldi. 8 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla hava durumu tahminleri, soğuk ve yağışlı bir günün habercisi olarak değerlendiriliyor. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali dikkat çekiyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? 8 Nisan Salı günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? İşte güncel hava durumu raporu…

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

8 Nisan 2025 Salı günü İstanbul'da hava koşullarının soğuk ve yağışlı olması beklenmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.

İSTANBUL HAVA DURUMU | İstanbul'da hava nasıl olacak? 8 Nisan Salı İstanbul'da kar yağacak mı?

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği ve kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerde yağışların zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde olabileceği belirtiliyor.

İstanbul Valiliği, vatandaşları buzlanma, don ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

İSTANBUL HAVA DURUMU | İstanbul'da hava nasıl olacak? 8 Nisan Salı İstanbul'da kar yağacak mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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