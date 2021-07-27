İstanbul hava durumu! 5 günlük İstanbul hava durumu!

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27 Temmuz hava durumu! Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

İSTANBUL HAVA DURUMU