İSTANBUL HAVA DURUMU | 20 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL HAVA DURUMU | 20 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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20 Mayıs Salı günü İstanbul hava durumu nasıl olacak? Güne plan yapan vatandaşlar, "İstanbul hava durumu" hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Meteoroloji kaynaklarına göre İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

İstanbul hava durumu günün erken saatlerinden itibaren birçok kişi tarafından merak ediliyor. "İstanbul hava durumu" sorgusu özellikle işe ya da okula gitmeden önce mobil uygulamalarda ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bugün İstanbul'da yağmur var mı?

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 20 Mayıs 2025 Salı günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve yer yer güneşli geçecek. Gün boyunca sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında değişecek. İstanbul hava durumu açısından rüzgâr, güneydoğudan saatte 18 kilometre hızla esecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU | 20 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul hava durumu hafta boyunca genel olarak güneşli seyredecek. 21 Mayıs Çarşamba günü hava kısmen güneşli, sıcaklıklar 16°C – 25°C arasında olacak. 22 Mayıs Perşembe ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor, sıcaklık 27°C'ye kadar çıkacak.

İstanbul'da 23 Mayıs Cuma günü hava durumu güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık ise 17°C civarında seyredecek. İstanbul hava durumu hafta sonu da vatandaşların yüzünü güldürecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU | 20 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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