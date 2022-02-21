İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1 - Haberler
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İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HALİL Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

HALİL Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1

İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1

İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1

İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1

İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1

İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal, Halil Falyalı, Güncel, Haberler

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