İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un anısına klip hazırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un anısına klip hazırladı

11.03.2021 20:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:20

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve yeni nesillerin Mehmet Akif Ersoy'u örnek alması amacıyla bir klip hazırladığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve yeni nesillerin Mehmet Akif Ersoy'u örnek alması amacıyla bir klip hazırladığını bildirdi.

Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan açıklamasında, Kurtuluş Savaşı'nın manifestosunu yazan, mütefekkir, münevver bir şahsiyet olan İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un, Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Mehmet Akif'in milli ve manevi değerlere bağlılığını, birlik ve beraberlik mesajını, bağımsızlık mücadelesini gelecek nesillere taşımanın en büyük görevleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz, yeni nesillerin Mehmet Akif Ersoy'u örnek alması amacıyla bir klip hazırladı. Klipte istiklal mücadelemizin ruhuna uygun İstanbul'da 10 farklı mekan seçildi. Çekimleri yapılan klip, 3 günlük hazırlık çalışması sonunda tamamlandı. Bu vesileyle öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Klipte, İstanbul'un farklı mekanlarında İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, Mehmet Akif'in kabrinin başında İstiklal Marşı'nın son kıtasını seslendirerek, kabre karanfil bırakıyor.

İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un anısına klip hazırladı
İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un anısına klip hazırladı
İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un anısına klip hazırladı
İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un anısına klip hazırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Birol Güven Prens Harry Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Caner Erkin Hakan Kutlu Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un anısına klip hazırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 20:23:37. #1.16#
title