Güngören'de alev alev yanan otomobil kamerada
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Güngören'de alev alev yanan otomobil kamerada

Güngören'de alev alev yanan otomobil kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'DE otomobil alev alev yandı.

GÜNGÖREN'DE otomobil alev alev yandı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.  

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Metin Selçuk kullandığı 34 UH 5494 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobilden inerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobilin sürücüsü Metin Selçuk, "Park etmek üzereyken dumanlar çıktı. Ben de aşağıya indim. Araç alev aldı. İtfaiyeyi aradık. Birkaç dakika sonra geldiler ama iş işten geçti" dedi. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 


- İstanbul
Güngören'de alev alev yanan otomobil kamerada
Güngören'de alev alev yanan otomobil kamerada
Güngören'de alev alev yanan otomobil kamerada
Güngören'de alev alev yanan otomobil kamerada
Güngören'de alev alev yanan otomobil kamerada
Güngören'de alev alev yanan otomobil kamerada
Güngören'de alev alev yanan otomobil kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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