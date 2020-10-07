İSTANBUL GENELİNDE 18'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAİstanbul genelinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur 2020/18 denetimleri gerçekleştirildi.

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur 2020/18 denetimleri gerçekleştirildi.Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve trafik polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde özel harekat polisleri de destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı