İSTANBUL FIRINCILAR ODASI BAŞKANI ÇETİN : GİRDİLERİMİZİN YÜKSELMESİNDEN ÖTÜRÜ YENİ BİR FİYAT AYARLANMASI YAPILABİLİR
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İSTANBUL FIRINCILAR ODASI BAŞKANI ÇETİN : GİRDİLERİMİZİN YÜKSELMESİNDEN ÖTÜRÜ YENİ BİR FİYAT AYARLANMASI YAPILABİLİR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, zam iddialarıyla ilgili, "Un fiyatlarının güncellenmesi, eski seviyelerine getirilmesini talep ediyoruz.

İSTANBUL Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, zam iddialarıyla ilgili, "Un fiyatlarının güncellenmesi, eski seviyelerine getirilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde ister istemez gerek un fiyatlarının yükselmesi, elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi girdilerimizin yükselmesinden ötürü yeni bir fiyat ayarlanması yapılabilir" dedi.

İstanbul'da ekmeğe zam geleceği iddialarıyla ilgili İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin açıklamalarda bulundu.

Çetin, 'Mayıs ayından itibaren un fiyatlarına hat safhada zam geldi. Bu zamlardan tabi ki fırıncı esnafı etkileniyor. Un fiyatlarının güncellenmesi, eski seviyelerine getirilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde ister istemez gerek un fiyatlarının yükselmesi, gerek genel girdilerimizin, elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi girdilerimizin yükselmesinden ötürü yeni bir fiyat ayarlanması yapılabilir" dedi.

"Temenni ve tahmin ediyoruz ki un fiyatlarına güncelleme yapılacaktır" diyen Erdoğan Çetin, "Mayıs ayı içerisinde 50 kilosu 130-135 lira olan un fiyatları 160-180 lira bandına kadar çıktı. Şu an aldığımız un fiyatları bu seviyede. Tabi ki yeni bir maliyet, yeni bir çalışma gerçekleştireceğiz güncel fiyatlardan, ona göre bir talebimiz olacak. Ama zammı şu an düşünmüyoruz, fiyatların güncellenmesi konusunda katkı ve destek istiyoruz. Duyumlarımızda bu konuda inşallah bir çalışma olacak" diye konuştu.

Çetin, 'Şu anda ortalama hammaddelerimize ve genel girdilerimize toplamda yüzde 40-50 seviyesinde fiyat artışı söz konusu" şeklinde konuştu. Çetin, 'Biz de bunu oturacağız değerlendireceğiz, maliyetlerimizi yapacağız, ona göre gerekiyorsa talep edeceğiz. Şu anda ekmek fiyatlarıyla ilgili bir talebimiz yok. Süreçler zor, esnafım sıkıntılı, malum pandemiden çıktık vatandaşlarımızda sıkıntılı. En son tercihimiz ekmek fiyatının yeniden güncellenmesi ama mecbur kaldığımız noktada bizde yetkililerden bir fiyat güncellemesi talep edeceğiz" ifadelerini kullandı

İSTANBUL FIRINCILAR ODASI BAŞKANI ÇETİN : GİRDİLERİMİZİN YÜKSELMESİNDEN ÖTÜRÜ YENİ BİR FİYAT AYARLANMASI YAPILABİLİR
İSTANBUL FIRINCILAR ODASI BAŞKANI ÇETİN : GİRDİLERİMİZİN YÜKSELMESİNDEN ÖTÜRÜ YENİ BİR FİYAT AYARLANMASI YAPILABİLİR
İSTANBUL FIRINCILAR ODASI BAŞKANI ÇETİN : GİRDİLERİMİZİN YÜKSELMESİNDEN ÖTÜRÜ YENİ BİR FİYAT AYARLANMASI YAPILABİLİR
İSTANBUL FIRINCILAR ODASI BAŞKANI ÇETİN : GİRDİLERİMİZİN YÜKSELMESİNDEN ÖTÜRÜ YENİ BİR FİYAT AYARLANMASI YAPILABİLİR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL FIRINCILAR ODASI BAŞKANI ÇETİN : GİRDİLERİMİZİN YÜKSELMESİNDEN ÖTÜRÜ YENİ BİR FİYAT AYARLANMASI YAPILABİLİR - Haberler
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