İstanbul Fetih Cemiyeti, 1953 tarihli "Ayasofya kitabesi" için yeni yer talep etti İstanbul Fetih Cemiyeti, 1953'te İstanbul'un fethi dolayısıyla hazırlanan "Fatih Sultan Mehmed fethi müteakip Ayasofya'yı camiye tahvil etmiştir.

İstanbul Fetih Cemiyeti, 1953'te İstanbul'un fethi dolayısıyla hazırlanan "Fatih Sultan Mehmed fethi müteakip Ayasofya'yı camiye tahvil etmiştir." yazılı kitabenin Ayasofya Camisi'nde herkesçe görülebilecek bir yere asılması talebinde bulundu.

Cemiyetten yapılan açıklamada, o zamanki adıyla İstanbul Fethi Derneğinin 13/1953 ve 16/1953 tarihli kararla fethin 500. yılı vesilesiyle kitabeler hazırlattığı bilgisi verildi.

Hazırlatılan 12 kitabenin İstanbul'un muhtelif yerlerine ve Uluabat Köyü'ne konulması kararının alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayasofya için hazırlanmış olan kitabe hariç diğerleri yerlerine konulmuştu. Ayasofya için hazırlanan kitabede 'Fatih Sultan Mehmed fethi müteakip Ayasofya'yı camiye tahvil etmiştir.' yazılıydı. Türk tarihi için çok önemli bir vakayı tespit eden 1953 tarihli kitabe, her nedense, 2010'a kadar arzu edilen yerine konulamamış ve İstanbul Fetih Cemiyetinin ikamet ettiği Beyazıt'taki Kara Mustafa Paşa Medresesi'nde muhafaza edilmişti. O tarihte Ayasofya Müzesi Müdürü olan merhum Prof. Dr. Haluk Dursun'un himmet ve gayreti ile oradan alınarak Ayasofya'ya götürülmüş ve yapının türbeler tarafındaki duvarına konulmuştur. Halen orada olan bu önemli kitabe için merhum Haluk Dursun, o zaman küçük bir merasim de tertip etmiş ve bu zamana kadar bu kitabenin asıl yerine konulamamış olmasına eseflerini bildirmişti."

Açıklamada, hala Ayasofya'nın bahçesinde bulunan kitabeye ilişkin şu talebe yer verildi:

"Bu tarihi ve mutlu vakayı milletimize hatırlatmak üzere İstanbul Fetih Cemiyeti tarafından hazırlanan ve halen Ayasofya bahçesinde bulunan kitabenin, bugün daha iyi görülebilen bir yere yerleştirilmesi hususunda da uğurlu bir himmet elini bekler, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Danıştay üyeleri ve emeği geçen bütün zevata şükranlarımızı arz ederiz."

Kaynak: AA