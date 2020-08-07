"Erkekliğime küfür etti" dediği kadını silahla öldüren şahıs, polisi arayıp kendisini ihbar etti Fatih'te bir şahıs beraber yaşadığı Tacikistan uyruklu kadını "erkekliğime küfür etti" gerekçesiyle silahıyla vurup öldürdü. Şahıs, olay sonrası polisi arayarak kendisini ihbar etti.

İstanbul Fatih'te, 6 Ağustos tarihinde Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iş adamı olduğu öğrenilen Selamettin Ç. isimli bir kişi beraber yaşadığı Tacikistan uyruklu Makhfırat Ashurova isimli kadınla kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Ardından iddiaya göre tartışma ortasında kadın, Selamettin Ç'ye erkekliğiyle ilgili küfür ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine Selamettin Ç. evde bulundurduğu silahıyla kadını karnından vurarak öldürdü.

CİNAYETİN ARDINDAN KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Olayın gerçekleşmesinin ardından Selamettin Ç. polisi arayarak cinayeti itiraf edip teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen ilçe polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Yapılan sorgu sonucu cinayeti işlediğini itiraf eden Selamettin Ç. tutuklanarak Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Talihsiz kadının cesedi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA