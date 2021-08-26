İSTANBUL-Fatih'te kadına şiddet kamerada
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İSTANBUL-Fatih'te kadına şiddet kamerada

İSTANBUL-Fatih'te kadına şiddet kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'TE bir erkeğin kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH'TE bir erkeğin kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre kadını darp eden adam daha sonra kadını zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Haliç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir erkek sokak ortasında kadını darp etti. Yerde yatan kadına bir süre eliyle vuran adam, daha sonra kadını zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde adam bir süre kadını darp ediyor. Yerde yatan kadın adama kendisini bırakması için yalvarıyor. Daha sonra kadını zorla otomobiline bindirmeye çalışıyor. Bu sırada cep telefonuyla görüntülendiğini fark eden adam kayıt alan kişiyi kurşun yağdırmakla tehdit ediyor. 


İSTANBUL-Fatih'te kadına şiddet kamerada
İSTANBUL-Fatih'te kadına şiddet kamerada
İSTANBUL-Fatih'te kadına şiddet kamerada
İSTANBUL-Fatih'te kadına şiddet kamerada
İSTANBUL-Fatih'te kadına şiddet kamerada
İSTANBUL-Fatih'te kadına şiddet kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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