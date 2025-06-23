İstanbul FATİH su kesintisi! 23-24 Haziran İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul FATİH su kesintisi! 23-24 Haziran İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Fatih ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Haziran İstanbul Fatih su kesintisi saatleri...

Fatih su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

FATİH SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: SÜMBÜL EFENDİ MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 23.06.2025 17:35:27

Tahmini Bitiş Tarihi: 23.06.2025 19:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul FATİH su kesintisi! 23-24 Haziran İSKİ Fatih su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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