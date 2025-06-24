İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 24-25 Haziran İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 24-25 Haziran İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Eyüpsultan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Haziran İstanbul Eyüpsultan su kesintisi saatleri...

Eyüpsultan su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: AĞAÇLI MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 24.06.2025 14:57:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.06.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 24-25 Haziran İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Kimseyi umursamadan tarihi bina önünde ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan tarihi bina önünde ilişkiye girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin'in tanınmış iş insanlarından Mehmet Emin Aktürk hayatını kaybetti

İş insanı Mehmet Emin Aktürk hayatını kaybetti
Fernando Muslera Estudiantes'e imza attı

Fernando Muslera imzayı attı
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi

41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda

Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.