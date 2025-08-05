İstanbul EYÜPSULTAN elektrik kesintisi! 5 Ağustos Eyüpsultan elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Eyüpsultan elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Eyüpsultan elektrik kesintisi listesi şu şekildedir:

2025-08-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE Mah. 1.DOLUNAY, 1.ŞAHİN, 4.LEYLAK, SEVİMLİ, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA Mah. BAHADIR, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 05/08/2025 09:00:00 - 05/08/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-05 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE Mah. 1.KAYNAK, 2.YILDIZ, 3.ATMACA, ILGAZ, LATİFE, OLCAY, YENİ BAYIR, YILDIRIM MERDİVENİ, ÇİĞDEM, ÜÇTEPE sk bölgelerinde 05/08/2025 09:00:00 - 05/08/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-05 09:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE Mah. sk bölgelerinde 05/08/2025 09:00:00 - 05/08/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-08 12:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE Mah. 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP Mah. 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA Mah. BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 08/08/2025 12:00:00 - 08/08/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.