İSTANBUL-ESENYURT'TA ASANSÖRDE TECAVÜZ GİRİŞİMİNDE BULUNAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
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İSTANBUL-ESENYURT'TA ASANSÖRDE TECAVÜZ GİRİŞİMİNDE BULUNAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, yabancı uyruklu A.A. (16), rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu, daha sonra da tekme atarak kaçtı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, yabancı uyruklu A.A. (16), rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu, daha sonra da tekme atarak kaçtı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Aralık Cumartesi saat 04.30'da Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı. Yabancı uyruklu A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre bindi. Daha sonra içerdeki güvenlik kamerasınının yönünü çevirerek, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı.Kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi.Polis ekipleri şüphelinin yerini tespit ederek gözaltına aldı. Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüpheli A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL-ESENYURT'TA ASANSÖRDE TECAVÜZ GİRİŞİMİNDE BULUNAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA ASANSÖRDE TECAVÜZ GİRİŞİMİNDE BULUNAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTANBUL-ESENYURT'TA ASANSÖRDE TECAVÜZ GİRİŞİMİNDE BULUNAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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