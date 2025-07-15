İstanbul ESENYURT su kesintisi! 15-16 Temmuz İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ESENYURT su kesintisi! 15-16 Temmuz İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenyurt ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Temmuz İstanbul Esenyurt su kesintisi saatleri...

Esenyurt su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: AKEVLER MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 15.07.2025 11:43:12

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.07.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ESENYURT su kesintisi! 15-16 Temmuz İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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