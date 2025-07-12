İstanbul ESENLER elektrik kesintisi! 12 Temmuz Esenler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Esenler elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-07-12 08:30:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1001., 1003. sk bölgelerinde 12/07/2025 08:30:00 - 12/07/2025 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-12 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 168. ÇIKMAZ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 12/07/2025 09:00:00 - 12/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-12 13:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1008., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 12/07/2025 13:00:00 - 12/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.