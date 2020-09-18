Son dakika haberleri | İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon
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Son dakika haberleri | İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon

Son dakika haberine göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

18.09.2020 04:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 04:08

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gece saatlerinde çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde düzenlenen bir operasyonda Ü.T (35) isimli şüpheli şahıs önceden belirlenen adreste bulunamazken polisin yakın takibi sonrası bir inşaat konteynırında uyurken yakalandı. Çok sayıda suçtan dolayı arandığı öğrenilen şüpheli şahıs, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kontrol amaçlı götürüldükten sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. - İSTANBUL

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Son dakika haberleri | İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon

Kaynak: İHA

IHA Editörü - MUHAMMET EMİN ARSLAN
MUHAMMET EMİN ARSLAN
IHA Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 04:07:49. #1.15#
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