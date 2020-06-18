İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı

İstanbul'da'da koronavirüs tedbirleri süresince 31 bin 842 kişiye toplam 620 milyon 501 bin 395 lira para cezası kesildi. Öte yandan 703 polis memuruna koronavirüs bulaşırken, 2 polis memuru koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

18.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:25

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzısıhha Meclisi kararları kapsamında İstanbul'da çeşitli uygulamalar ve denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, İstanbul giriş ve çıkışlarında kurdukları 120 denetim noktasında 1 milyon 164 bin 676 aracı denetledi. Sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde ise dönüşümlü olarak 451 bin polis memuru görev yaparken, sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 18 bin 669 kişiye idari işlem yapıldı.

HAVADAN 14 DENETİM, DENİZDEN 682 SAAT DENETİM

Koronavirüs sürecinde polis helikopteriyle 14 denetim gerçekleştirilirken, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de Marmara denizinde 7 deniz botuyla 682 saat denetim gerçekleştirdi. Öte yandan 179 cadde, 121 meydan ve 123 parkta 3 bin 200 polis memuru denetim yaptı. Polis ekipleri, koronavirüs sürecinde 363 bin 455 kuaför, market, pazar yeri, otogar, lokanta, mesire alanı, kafeterya, taksi, otobüs, minibüs ve işyerini denetledi.

Koronavirüs sürecinde İstanbul'da toplam 31 bin 842 kişiye polis tarafından idari işlem yapılırken, 620 milyon 501 bin 395 lira para cezası kesildi.

POLİS İMDAT HATTINI ARAYAN 44 BİN 283 KİŞİYE YARDIM

Vefa destek gruplarında da görev alan 350 çarşı ve mahalle bekçisi ile 5 bin 469 polis memuru 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıklarından dolayı evlerinden çıkamayan kişilerinde ihtiyaçlarını karşıladı. Koronavirüs sürecinde 155 Polis imdat hattına 44 bin 869 talep gelirken, 44 bin 283 kişiye yardım edildi.

703 POLİS MEMURU KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Koronavirüs tedbirleri süresince görev alan 703 polis memuruna koronavirüs bulaşırken, 2 polis memuru koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Öte yandan kronik hastalığı bulunan, 60 yaş üstü ve hamile olduğundan idari izinli olan polis memuru sayısının ise 4 bin 685 olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Haber
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı Haber
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Ziya Selçuk Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 19:25:32. #1.14#
title