İstanbul elektrik kesintisi! 4-5 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy – Ömerli Mahallesi

Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 00:30 ile 06:30 arası

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Sokaklar: Kurtini, Prof. Mehmet Bozkurt, Tunaboyu sokakları.

Arnavutköy – Hicret Mahallesi

Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 09:00 ile 16:00 arası

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Sokaklar: Cankız, Divan, Kıbrıs, Kınık, Limon Çiçeği, Tabip, Taşkın, Taşlıyol sokakları.

Avcılar – Ambarlı Mahallesi

Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 08:00 ile 16:00 arası

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Sokaklar: Rüzgarlı, Yanık, Zafer, İzci sokakları.

Avcılar – Denizköşkler ve Merkez Mahalleleri

Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 08:00 ile 16:00 arası

Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı

Etkilenen Sokaklar:

Denizköşkler Mahallesi: Aslı, Reşitpaşa, Tavla Sokak.

Merkez Mahallesi: Altınoğlu, Bengi, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Genceri, Koç, Postacı, Reşitpaşa, Tüloğlu, Çiğdem, Üftade, İlim sokakları.

Avcılar – Cihangir Mahallesi

Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 09:00 ile 17:00 arası

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Sokaklar: Akdeniz, Civa, Ege, Kaptan, Karacaoğlan, Karadeniz, Portakal sokakları.

Bağcılar – Göztepe Mahallesi

Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 09:00 ile 17:00 arası

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Sokak: Maslak Sokak.

Bağcılar – Demirkapı ve Mahmutbey Mahalleleri

Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 09:00 ile 17:00 arası

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Sokaklar:

Demirkapı Mahallesi: 1620., 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., İnönü, Şehit Nedim Demir sokakları.

Mahmutbey Mahallesi: 2564., İnönü Sokak.

Bağcılar – Kirazlı Mahallesi

Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 09:00 ile 17:00 arası

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Önleyici Bakım

Etkilenen Sokaklar: 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1173. sokaklar.