İstanbul elektrik kesintisi! 4-5 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 4 Ekim günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Ekim günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy – Ömerli Mahallesi
Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 00:30 ile 06:30 arası
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Sokaklar: Kurtini, Prof. Mehmet Bozkurt, Tunaboyu sokakları.
Arnavutköy – Ömerli Mahallesi
Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 00:30 ile 06:30 arası
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Sokak: Prof. Mehmet Bozkurt Sokak.
Arnavutköy – Hicret Mahallesi
Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 09:00 ile 16:00 arası
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Sokaklar: Cankız, Divan, Kıbrıs, Kınık, Limon Çiçeği, Tabip, Taşkın, Taşlıyol sokakları.
Avcılar – Ambarlı Mahallesi
Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 08:00 ile 16:00 arası
Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı
Etkilenen Sokaklar: Rüzgarlı, Yanık, Zafer, İzci sokakları.
Avcılar – Ambarlı Mahallesi
Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 08:00 ile 17:00 arası
Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı
Etkilenen Sokaklar: Rüzgarlı, Yanık, Zafer, İzci sokakları.
Avcılar – Denizköşkler ve Merkez Mahalleleri
Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 08:00 ile 16:00 arası
Kesinti Nedeni: Abone / Şube Bağlantısı
Etkilenen Sokaklar:
Denizköşkler Mahallesi: Aslı, Reşitpaşa, Tavla Sokak.
Merkez Mahallesi: Altınoğlu, Bengi, E-5 Yanyol (Londra Asfaltı), Genceri, Koç, Postacı, Reşitpaşa, Tüloğlu, Çiğdem, Üftade, İlim sokakları.
Avcılar – Cihangir Mahallesi
Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 09:00 ile 17:00 arası
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Sokaklar: Akdeniz, Civa, Ege, Kaptan, Karacaoğlan, Karadeniz, Portakal sokakları.
Bağcılar – Göztepe Mahallesi
Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 09:00 ile 17:00 arası
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Sokak: Maslak Sokak.
Bağcılar – Demirkapı ve Mahmutbey Mahalleleri
Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 09:00 ile 17:00 arası
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Sokaklar:
Demirkapı Mahallesi: 1620., 1645., 1646., 1647., 1648., 1649., İnönü, Şehit Nedim Demir sokakları.
Mahmutbey Mahallesi: 2564., İnönü Sokak.
Bağcılar – Göztepe Mahallesi
Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 09:00 ile 17:00 arası
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Sokaklar: Belirtilmeyen sokaklar.
Bağcılar – Kirazlı Mahallesi
Tarih ve Saat: 03.10.2025 – 09:00 ile 17:00 arası
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması – Önleyici Bakım
Etkilenen Sokaklar: 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1173. sokaklar.