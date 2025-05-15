İstanbul elektrik kesintisi! 15 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-05-15 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADALET, BERKER, BÜLBÜL, DENİZKÖŞKLER, ERSOY, HÜRRİYET, SÜLÜN, ÇAVUŞOĞLU, İLKEM, İREM, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk bölgelerinde 15/05/2025 09:00:00 - 15/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-15 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CANDARLI sk / FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, CAMİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİRUZKÖY BULVARI, KANARYA, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇETİN, ÜMİT, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 46. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1., 109., 2., 93. sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 109., 28., 31., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 89., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, ORKİDE, PEYAMİ SAFA, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 15/05/2025 09:00:00 - 15/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-05-15 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 15/05/2025 09:00:00 - 15/05/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-15 10:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GURBET, SOKULLU sk bölgelerinde 15/05/2025 10:00:00 - 15/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-15 12:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah TÜRKİSTAN, İPEK 1 sk bölgelerinde 15/05/2025 12:00:00 - 15/05/2025 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-05-15 09:30:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah MALAZGİRT, UYGUR sk / TERAZİDERE mah ARA, BAHAR, KARİYE, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN MURAT, UYGUR, ÇEŞME sk / VATAN mah EMEK, SAİT EFENDİ, TEL, UYGUR sk bölgelerinde 15/05/2025 09:30:00 - 15/05/2025 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-15 11:00:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah SÜLEYMAN ŞAH, İSTANBUL sk bölgelerinde 15/05/2025 11:00:00 - 15/05/2025 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.