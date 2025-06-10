İstanbul elektrik kesintisi! 10 Haziran İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 6 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-06-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, KURUÇEŞME, MİNİK, OCAK, ÇIRA sk bölgelerinde 11/06/2025 09:00:00 - 11/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-11 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 11/06/2025 10:00:00 - 11/06/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-11 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah KAR ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 11/06/2025 10:00:00 - 11/06/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-11 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah HANIMELİ sk bölgelerinde 11/06/2025 10:00:00 - 11/06/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

---

2025-06-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1396., 1397., 1400., 1402., 1403., 1404., 1405., 1406., 1407., 1409., 1412., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1312., 1313., 1344., 1356., 1357., 1358., 1359., 1360., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 11/06/2025 09:00:00 - 11/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1381., 1382., 1383., 1384., 1385., 1386., 1470., 1488., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1266., 1277., 1334., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1342., 1343., 1344., 1345., 1346., 1347., 1349., 1352., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 11/06/2025 09:00:00 - 11/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1360., 1363., ÜSKÜP sk bölgelerinde 11/06/2025 09:00:00 - 11/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÜNEŞLİ mah sk bölgelerinde 11/06/2025 09:00:00 - 11/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

---

2025-06-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah IŞIK, KUM, PEKMEZ, SERAY sk bölgelerinde 11/06/2025 09:00:00 - 11/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk / BÜYÜKŞEHİR mah sk bölgelerinde 11/06/2025 09:00:00 - 11/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAVADAR, KATİP ÇELEBİ, KIBRISLI MEHMET PAŞA, KOCATEPE, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, MUSTAFA KEMAL, OĞUZHAN, SOKULLU, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / MARMARA mah 212., AVRASYA, HÜRRİYET sk bölgelerinde 11/06/2025 09:00:00 - 11/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.