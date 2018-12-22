İstanbul Eflaniler Derneği'nden 80 Öğrenciye Giyim Yardımı

Abdullah Adatepe başkanlığındaki İstanbul Eflanililer derneği hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. EF-DER ve Çalışlar Köyü Derneği, "En değerli yatırım insana yapılan yatırımdır" düsturuyla hareket ederek ilçede eğitimlerini sürdüren 80 çocuğa değişik yardımlarda bulundu.

İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Eflanililer Derneği, bir taraftan gurbette ki hemşehrilerinin dayanışmalarına yönelik faaliyetlerini sürdürürken, diğer taraftan da memleketlerine olan ilgilerini de hiçbir zaman esirgemiyor.

Geçtiğimiz günlerde ilçeye yaptıkları ziyaret sırasında Kaymakam Sinan Aşçı tarafından, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eksikliklerini gidermek üzere kendilerinden talep edilen malzemeleri kısa sürede temin eden İstanbul Eflanililer Derneği ve Çalışlar Köyü Derneği yöneticileri ilçeye bir çıkartma yaparak kendilerinden talep edilen malzemeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şafak'a teslim etti.

Kampanya ile ilgili bir açıklama yapan EF-DER Başkanı Abdullah Adatepe, "Geçtiğimiz günlerde ilçemize gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında Kaymakamımızın bizlerden ihtiyaç sahibi yavrularımıza yönelik bir takım istekleri oldu. Bizde İstanbul'a döner dönmez hemen çalışmalarımıza başladık ve kısa sürede hayırsever ve memleket aşığı hemşehrilerimizin desteği ile talep edilen malzemeleri temin ederek bugün ilçemize ulaştırdık. Bu çalışmamızda bizlerle kol kola giren Çalışlar Derneği Başkanı Ahmet Ayvazoğlu kardeşim ve yönetimine ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımız için ne yapsak azdır, onların ayakları üşüse bizim yüreğimizi sızlar, bizim ki yalnızca ufak bir katkı" şeklinde konuştu.

EF-DER ve Çalışlar Derneği, ilçe genelinde eğitim gören 80 ilk, orta ve lise öğrencisine kaban, mont, kışlık çorap, ayakkabı ve bot gibi değişik yardımlarda bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA