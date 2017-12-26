İstanbul'dan Reşadiye'ye 28 Adet Tekerlekli Sandalye

İstanbul Pendik Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından başlatılan 'Engel Olma Destek Ol' kampanya kapsamında, 28 adet tekerlekli sandalye bedensel engellilere verilmek üzere Reşadiye Belediyesi'ne törenle teslim edildi.



Reşadiye Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törene Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, İstanbul Tokat Dernekler Başkanı Ahmet Yılmaz, İstanbul Pendik Tokatlılar Dernek Başkanı Fevzi Zeybek, Asya Dernekler Federasyonu Başkanı Ekrem Sevinç, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile daire müdürleri katıldı.



çılış konuşmasını yapan Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, engelliler için başlatılan kampanyanın çok anlamlı olduğunu ifade etti. Kılıç,"Bunun için köy ve mahalle muhtarları ile irtibata geçip, gerçekten ihtiyaç sahibi engellilerimize bu 28 adet tekerlekli sandalyeyi teslim edeceğiz. Bu kampanyayı başlatan dernek başkanlarımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz" dedi.



"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"



Engelliler için her türlü desteği verdiklerini ifade eden Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak ise, engelliler bizim için özellikli bir durum, yine ulaşmaları konusunda biz o aradaki mesafeyi elimizden geleni yapıyoruz. Onlara daha yakın olalım ulaşalım diye Kaymakamlık olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bizim sosyal politikalarımızda biliyorsunuz insan var, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayış kavramı olarak, yapılan altyapı yatırımı, binalar ve yollardan bu vatandaşlarımıza ulaşmak çok daha önemli, bu konu da devletimiz gerçekten son yıllarda önemli bir organize etti. Engelliler kanunu çıktı, 2022 kanunu gereğince engelli yardımları alıyorlar. Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığıyla destek alıyorlar. Biz Kaymakamlıklar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kamu da istihdamlar var biliyorsunuz, 50 binin üzerinde engelli çalışan var" şeklinde ifade etti.



Yapılan konuşmaların ardından dernek başkanlarına plaket takdim edildi. - TOKAT