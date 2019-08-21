İstanbul'daki Suriyeliler - Financial Times: Türk hükümeti kayıt dışı göçmenlere yönelik...

21.08.2019 04:58

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, İstanbul Valiliği'nin, kentte kaydı olmayan Suriyelilere kaydı oldukları illere gitmeleri için tanınan sürenin dün dolmasına sayfalarında yer verdi. Gazete, Türk hükümetinin kayıt dışı Suriyelilerle ilgili olarak sert önlemler aldığını ve onlara yönelik yönelik kısıtlamaları artırdığını yazdı.

FT'nin İstanbul'dan geçtiği haber, Ayla Jean Yackley'nin imzasını taşıyor.

Gazeteye göre, İstanbul'da yaşayan ve Türkiye'nin en büyük kentinden çıkarılmakla yüz yüze olan Suriyelilerin sayısı 500 bin olabilir.

Türkiye'nin 3 milyon 600 bin Suriyeliyi ağırladığını belirten FT, Suriye'de 8 yıldır süren ve en az 400 bin kişinin ölümüne yol açan savaştan kaçan mültecilerin yaklaşık yarısının Türkiye'de yaşadığını belirtiyor.

'Suriyelilere yönelik duyarlı yaklaşım değişti'

FT'deki haberden bazı satırlar şöyle:

"Ekonominin geçen yıl kötüye gitmesi sonucu Suriyelilere yönelik duyarlı yaklaşım değişti. Türkler, Suriyelilerin zaten kısıtlı işleri almalarından ve kamu finansmanı üzerinde yük oluşturmalarından rahatsız. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye. Türk hükümeti, 2011 yılından bu yana Suriyeliler için 37 milyar dolar harcandığını söylüyor.

"İstanbul Valiliği, Temmuz ayında, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyelinin, İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edildiklerini açıkladı.

"İnsan Hakları İzleme Örgütü ve diğer yardım kuruluşları, bazı Suriyelilerin sınır dışı edilerek İdlib'e gönderildiklerini belgelediklerini açıkladı. Birleşmiş Millletler, 3 milyondan fazla kişinin adeta mahsur kaldığı İdlib'de her an bir insani felaket yaşanabileceği uyarısında bulunuyor."

FT, uluslararası hukuka göre, geldikleri ülkelerde şiddetle ya da zulümle yüzleşecek olmaları halinde, mültecilerin geri gönderilemeyeceklerini hatırlatıyor.

Gazete, Türkiye'de Göç İdaresi yetkililerinin yöneltilen suçlamaları, sadece gönüllü geri dönüş formunu imzalayan Suriyelilerin sınır bölgesinde Türk ordusunun kontrolündeki güvenli bölgelere taşındıklarını söyleyerek reddettiklerini de ekliyor.

FT'deki haber şu satırlarla noktalanıyor:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Suriyeli kardeşlerini' güçlü şekilde savunması, Türkiye'de halkın onlara tepki göstermemesinde önemli bir faktördü. Ancak bu yılki yerel seçimler öncesi yapılan kamuoyu araştırmaları, seçmenlerin ekonominin yavaşlamasının ve Suriyeli mültecilerin ülkenin temel sorunları olduğuna inandıklarını göstermişti.

"Sayın Erdoğan'ın partisi de seçimlerde bir dizi yenilgi almış, başkent Ankara'da ve İstanbul'da belediye başkanlığı yarışlarını kaybetmişti"