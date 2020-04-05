İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve İstanbul'da evinde karantinada kalması söylenen bir vatandaş, kaçarak gittiği Rize Fındıklı'da tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu.

İstanbul'daki karantinadan kaçıp Rize'nin Fındıklı ilçesine gelen vatandaş, oturduğu binanın karantinaya alınmasına sebep oldu. TESTİ POZİTİF ÇIKMASINA RAĞMEN RİZE'YE KAÇTI K.E. isimli şahsa İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada kalması istendi. Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen evde kalmayarak taksi ile Rize'ye geldiği öğrenilen şahsın İstanbul'da olmadığı anlaşılınca güvenlik ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda şahıs Fındıklı ilçesindeki evinde yakalandı. OTURDUĞU BİNA KARANTİNAYA ALINDI K.E.'nin Rize'de bir çok akrabasıyla da temasa geçtiği öğrenilirken, şahsın temasa geçtiği herkese test yapılacağı ve oturduğu binanın da karantinaya alındığı öğrenildi. Kaynak: İHA