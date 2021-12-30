İstanbul'daki ilçe belediye başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı.

Başkan Kartoğlu, oylama için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", "yaşam" kategorisinde İzzet Mazı'nın çektiği "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğrafları seçen Kartoğlu, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesine oy verdi.

Kartoğlu, AA Yılın Fotoğrafları Oylaması'nda bir kareye hayatın nasıl sığabileceğini gördüğünü dile getirerek, "Gönlümüzden geçene de oyumuzu verdik. Çok başarılı fotoğraflar var. Sonuçları merakla bekliyorum." dedi.

"Milli okçumuz Mete Gazoz'un bu zafer fotoğrafına oyumu kullanıyorum"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Yıldız, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin ayın hilal halini, Galata Kulesi'ni ve Çamlıca Camisi'ni bir arada fotoğrafladığı kareye oy vererek, "Fotoğraf bir taraftan İstanbul'un Avrupa Yakası'nı, Beyoğlu'muzun simgesi Galata Kulesi'ni, diğer taraftan da Anadolu Yakası'nı anlatıyor. Tevhidin simgesi hilalin de bu karede olmasından dolayı oyumu bu fotoğraftan yana kullanıyorum." dedi.

"Haber" dalında da Ashra Amra'nın Gazze'de çektiği "Mucizevi Kurtuluş" başlıklını fotoğrafı seçen Yıldız, "Bu fotoğraf acıyı ve umudu, zorluğu, verilen mücadeleyi ifade ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Yıldız, "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli okçu Mete Gazoz'un sevincini karelediği fotoğrafı beğenerek, şunları kaydetti:

"Bu kategoride işim biraz daha kolay. Aynı zamanda Okçular Vakfı Başkanı olarak milli gururumuz Mete Gazoz'u Tokyo'ya uğurlarken ondan madalya beklediğimizi ifade etmiştim. Milli okçumuz Mete Gazoz'un bu zafer fotoğrafına oyumu kullanıyorum. (Tokyo Olimpiyatları'nda) Türk bayrağı göklere çekilirken ben de ağlayarak, onunla aynı anda İstiklal Marşı'nı okumuştum. Onun yeri bizim için farklı."

Yılmaz'ın tercihi "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" oldu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz oylama için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Ebru sanatı değil, müsilaj", "yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" başlıklı fotoğrafları seçen Yılmaz, "spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karesine oy verdi.

Yılmaz, oylamada çok başarılı fotoğrafların yer aldığını ifade ederek, "Zor şartlarda görev yapan muhabirlerimiz var. Birçok şeye hem şahit oluyorlar hem de bize yansıtıyorlar. Fotoğrafları seçerken çok can yakan, insanlığımızdan utandığımız bazı fotoğraflarda var. Zorlandık biraz ama Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz." dedi.

Belediye başkanları "İstanbul ve Hilal"i tercih etti

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen fotoğrafları inceledikten sonra "haber" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal" adlı fotoğraflarını oyladı.

Ünal, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, "Mete Gazoz bize adeta tarihimizi yeniden hatırlattı, okçuluk bundan sonraki nesillerin gündeminde olacak. Bu büyük başarının simgesi olarak görüyorum bu fotoğrafı. İstanbul'un iki güzel beldesini, iki güzel simgesini aynı hilalin ışığı altında görmek. İstanbul bizim sadece mülkümüz değil aynı zamanda idealimiz. Bu fotoğrafı, bana bu hisleri hatırlattığı için seçtim. Taarruz pilotumuz Özge Karabulut'un fotoğrafı da insanda şöyle bir his uyandırıyor. Özge komiserimiz gökteyken biz yerde rahatız. Bu duyguyu vermesi bile yeterli." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın AA'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması"nda "haber" kategorisindeki tercihi Mostafa Alkharouf "Kudüslü Acılı Anne", "yaşam" kategorisinde Johannes P. Christo'nun "Hayvanların Can Dostu" olurken, "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesine oy verdi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "haber" kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "haber" kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal", "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğraflarına oy verdi.