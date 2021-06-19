İstanbul'daki deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı

İstanbul'da meydana gelen ve merkez üssü Kartal olan 3.9'luk deprem sonrası birçok kişi paniğe kapılıp kendini dışarı attı.

İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üsttü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi.

VATANDAŞLAR KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Kısa süreli ve orta şiddetli gerçekleşen depremin ardından İstanbullular sokaklara döküldü. Vatandaşlar depremin etkisiyle bir süre panik yaşarken, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü

DEPREM ANINDA YÜKSEK BİR SES DUYULDU

Öte yandan sosyal medya üzerinden depremli ilgili paylaşım yapan kullanıcılar, sarsıntıyla birlikte yüksek bir sesin duyulduğunu belirtiyor.

Ayrıntılar geliyor...