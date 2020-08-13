İSTANBUL'DAKİ DENETİMLERDE MOTOSİKLETLİLERE CEZA YIĞDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL'DAKİ DENETİMLERDE MOTOSİKLETLİLERE CEZA YIĞDI

İstanbul genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 359 motosiklet sürücüsüne 512 bin 446 lira para cezası verildi.

İSTANBUL'DAKİ DENETİMLERDE MOTOSİKLETLİLERE CEZA YIĞDI
13.08.2020 23:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:28

İstanbul genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 359 motosiklet sürücüsüne 512 bin 446 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde ağırlıklı olarak motosiklet sürücülerine yönelik olarak denetimler gerçekleştirdi. Oluşturulan denetim noktalarına durdurulan motosiklet sürücüleri Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirilerek ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı. TOPLAMDA 512 BİN 446 LİRA PARA CEZASI KESİLDİDenetimlerde durdurulan 3 bin 364 motosiklet kontrol edilirken, bunlardan 1'nin çalıntı, 7'sinin tescilsiz, 4'nün hacizli, 99'nun trafikten men edilen motosiklet olduğu tespit edilerek sürücülerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca kasksız motosiklet kullanan 40 kişiye, sürücü belgesiz motosiklet kullanan 46 kişiye de ceza verildi. Denetimlerde 359 motosiklet sürücüsüne toplamda 512 bin 446 lira para cezası kesildi.Ekipler ayrıca, kontrol ettikleri bin 294 araçtan 13'nün trafikten men edilen araç olduğunu tespit ederken 2 kişinin ehliyetsiz araç kullandıklarını belirledi. Cezai işlem uygulanan 66 araç sürücüsüne 120 bin 685 lira para cezası verildi

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni, evinde bulundu 3. Sayfa
Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni, evinde bulundu
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı Spor
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler 3. Sayfa
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Son Dakika: Muharrem İnce 'Seçim gecesi neredeydin?' sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı Politika
Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti
Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Son Dakika: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Sezen Aksu Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Süleyman Seba Emre Belözoğlu
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana Sabah
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DAKİ DENETİMLERDE MOTOSİKLETLİLERE CEZA YIĞDI - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 00:51:53. #1.15#
title