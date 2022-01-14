İstanbul'daki balıkçıların kış mesaisi - Haberler
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İstanbul'daki balıkçıların kış mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Güncel

İstanbul'daki balıkçıların kış mesaisi İSTANBULİstanbul'da soğuk hava ve fırtınaya rağmen çalışan balıkçıların zorlu kış mesaisi havadan görüntülendi, Kumkapı açıklarında onlarca balıkçı teknesi bir araya gelerek balık sürülerini yakalamaya çalıştı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'daki balıkçıların kış mesaisi

İSTANBUL - İSTANBUL İstanbul'da soğuk hava ve fırtınaya rağmen çalışan balıkçıların zorlu kış mesaisi havadan görüntülendi, Kumkapı açıklarında onlarca balıkçı teknesi bir araya gelerek balık sürülerini yakalamaya çalıştı.

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz'de avlanan balıkçı tekneleri İstanbul'da kış mesaileri için barınaklarından ayrıldı. Onlarca balıkçı teknesi ilk önce sonar yardımı ile balık sürülerinin nerede olduğunu tespit etti. Daha sonra sürüleri avlamak için belirlenen bölgelere ağlar atıldı. Soğuk havaya aldırış etmeden çalışan balıkçılar belirledikleri sürüleri yakalamak için denize attıkları ağlarını çekmeye başladılar. Yüzlerce martı ise balıkçı teknelerinin peşinden takip ederek yakalanan balıkları yemeye çalıştı. Tarihi yarımadanın sembol yapılarından Ayasofya ve Sultanahmet Camii manzarasıyla balıkçı tekneleri denize attıkları ağlar ile kartpostallık kareler oluşturdu.

İstanbul'daki balıkçıların kış mesaisi

İstanbul'daki balıkçıların kış mesaisi

İstanbul'daki balıkçıların kış mesaisi

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Son Dakika Haberleri

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