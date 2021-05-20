İstanbul'da zincirleme kaza: Genç kız kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı
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İstanbul'da zincirleme kaza: Genç kız kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da zincirleme kaza: Genç kız kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı Kağıthane'de kiralık araçla yanlış yerden dönüş yapan sürücü zincirleme kazaya neden oldu Kullanılamaz hale gelen araçtaki genç bir kadın ise kazanın şokunu atlatmaya çalıştı Kağıthane'de boş yolda kiralık...

İstanbul'da zincirleme kaza: Genç kız kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı

Kağıthane'de kiralık araçla yanlış yerden dönüş yapan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Kullanılamaz hale gelen araçtaki genç bir kadın ise kazanın şokunu atlatmaya çalıştı

İSTANBUL - Kağıthane'de boş yolda kiralık araçla süratli bir şekilde gittiği esnada yanlış yerden geçiş yapan sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi yaralanırken, kullanılamaz hale gelen araçtaki genç bir kadın kazanın şokunu atlatmaya çalıştı.

Kaza, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 13.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tam kapanmanın uygulandığı sokağa çıkma kısıtlamasında kiraladığı Hyundai i20 marka 34 DN 333 plakalı otomobille seyir halinde olan Hamit Cemali Halaç (23), kavşağa geldiği esnada süratli bir şekilde yanlış yerden geçiş yaptı. Otomobil sürücüsü o esnada Volkswagen Caddy marka 34 GV 9126 plakalı hafif ticari araçla seyir halinde Semih Karaağaçlı'ya sert bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, Mesut Karamuk idaresindeki Renault Symbol marka 34 TBT 20 plakalı ticari taksiye çarptı. Zincirleme kaza sonucu Halaç'ın aracındaki Hüma Ayyürek ve sürücü Karaaağaçlı hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Genç kız kazanın şokunu atlatmaya çalıştı

Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza nedeniyle kazaya neden olan araçtaki Ayyürek bir süre kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Vatandaşların ve arkadaşının yardımcı olduğu genç kız ve sürücü Karaağaçlı'ya olay yerine gelen ambulansa alınarak sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar trafik çekici yardımıyla götürüldü.

İstanbul'da zincirleme kaza: Genç kız kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı
İstanbul'da zincirleme kaza: Genç kız kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı
İstanbul'da zincirleme kaza: Genç kız kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı
İstanbul'da zincirleme kaza: Genç kız kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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