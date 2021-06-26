İstanbul'da YKS heyecanı
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İstanbul'da YKS heyecanı

Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı.

İstanbul'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesinde sınava girecek üniversite adayları, sabah erken saatlerden itibaren okul önüne gelerek beklemeye başladı.

Adaylar daha sonra sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını, görevlilere göstererek okula girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirilen sınavda adaylar maske ve mesafe kuralına uygun bir şekilde içeri alındı.

Bazı adaylar sınava son anda yetişirken, saat 10.00'dan sonra gelenler içeri alınmadı.

İstanbul'da YKS heyecanı
İstanbul'da YKS heyecanı
İstanbul'da YKS heyecanı
İstanbul'da YKS heyecanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
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